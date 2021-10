Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ford : baisse des ventes de 8,7% en Chine au 3e trimestre information fournie par Cercle Finance • 15/10/2021 à 12:41









(CercleFinance.com) - Ford a enregistré une baisse de ses ventes de 8.7% en Chine, au 3e trimestre, avec 150 100 véhicules vendus, dans un contexte marqué par la pénurie de semi-conducteurs, par les crues dévastatrices du mois de juillet et par les restrictions sanitaires toujours en vigueur dans certaines régions du pays. En revanche, sur les trois premiers trimestres, le constructeur a vendu un total de 457 000 véhicules en Chine, soit une progression de 11% par rapport à la même période un an plus tôt. Cette hausse est notamment portée par le succès des ventes de Lincoln (+68.7%), avec 66 000 unités vendues. Le succès de ce véhicule s'est d'ailleurs confirmé en septembre, avec 8600 unités vendues, soit un nouveau record de ventes mensuelles dans le pays. Ford indique par ailleurs être en passe d'inaugurer 25 magasins de véhicules électriques dans les principales zones métropolitaines du pays, avec un objectif de 100 magasins d'ici cinq ans. Produite localement, la Ford Mustang Mach-E, au coeur de la stratégie électrique du constructeur, sera disponible en Chine d'ici la fin du 4e trimestre.

