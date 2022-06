Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ford: baisse de 4,5% des ventes aux USA en mai information fournie par Cercle Finance • 02/06/2022 à 16:31









(CercleFinance.com) - Ford a annoncé jeudi une baisse de 4,5% de ses ventes de véhicules aux Etats-Unis en mai par rapport au même mois de l'an dernier, un recul que le constructeur relie à la pénurie actuelle de semi-conducteurs.



Les ventes du groupe ont atteint 154.461 unités le mois dernier, contre 161.725 un an plus tôt, essentiellement en raison du repli de 6,8% enregistré par les ventes de sa marque Lincoln.



Par catégories de véhicules, la baisse atteint 45% pour les voitures particulières, 4,4% pour les SUV et 1,4% pour les pick-up.



Dans son communiqué, Ford préfère mettre en avant le dynamisme des ventes de ses tout derniers modèles comme le Bronco, le Bronco Sport et le Maverick, ainsi que le bond de 222% de ses ventes de véhicules électriques, un rythme quatre fois supérieur à celui du marché.





Valeurs associées FORD MOTOR Euronext Paris 0.00% FORD MOTOR NYSE +2.02%