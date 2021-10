Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ford : baisse de 35,2% des ventes en Europe au 3e trimestre information fournie par Cercle Finance • 22/10/2021 à 15:57









(CercleFinance.com) - Ford annonce avoir vendu 194 460 véhicules en 'Europe' au cours du 3e trimestre, soit une baisse de 35,2% par rapport au 3e trimestre 2020. Pour rappel, par 'Europe', Ford entend un ensemble de 20 pays qui comprend Autriche, Belgique, Grande-Bretagne, République Tchèque, Danemark, Finlande, France, Allemagne, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Pays-Bas, Norvège, Pologne, Portugal, Espagne, Roumanie, Suède et Suisse. Le constructeur souligne que le marché européen de l'automobile est d'ailleurs lui-aussi en recul, avec 3 093 665 véhicules vendus sur la zone au cours du 3e trimestre, soit une chute de 21.6%. Ford voit ainsi sa part de marché en Europe reculer de 1.3ppts, à 6.3%. En nombre de véhicules vendus, les principaux marchés de constructeurs sur le vieux continent restent la Grande-Bretagne, l'Allemagne, l'Italie, la France et l'Espagne.

Valeurs associées FORD MOTOR Euronext Paris 0.00% FORD MOTOR NYSE -1.57%