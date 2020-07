Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ford : baisse d'un tiers des ventes aux USA au 2e trimestre Cercle Finance • 02/07/2020 à 15:35









(CercleFinance.com) - Ford fait part de près de 433.900 ventes de véhicules aux Etats-Unis sur son deuxième trimestre 2020, un nombre en baisse d'un tiers en comparaison annuelle, reflétant ainsi 'clairement' les effets de la pandémie de coronavirus. Le constructeur automobile souligne toutefois que ses ventes au détail, en repli de 14,3% par rapport à la même période en 2019, se sont contractées 'bien moins que le secteur', avec notamment une certaine stabilité (-0,4%) de ses ventes de trucks.

Valeurs associées FORD MOTOR Euronext Paris 0.00% FORD MOTOR NYSE +2.17%