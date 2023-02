Ford attendu en baisse après l'arrêt de la production du pick-up électrique F-150 Lightning

AOF - EN SAVOIR PLUS

"D'ici la fin de la semaine prochaine, nous prévoyons de conclure notre enquête et d'appliquer ce que nous apprenons aux processus de production de batteries ", a déclaré la porte-parole de Ford, Emma Bergg, précisant que "cela pourrait prendre quelques semaines."

(AOF) - Ford est attendu en baisse en pré-marché à Wall Street alors qu’il a suspendu la production et interrompu les expéditions du pick-up électrique F-150 Lightning après qu'une batterie a pris feu lors d'un contrôle de qualité avant livraison. La production du site de Dearborn (Michigan), a été arrêtée au moins jusqu'à la fin de la semaine prochaine. Le constructeur a déclaré dans un communiqué publié mercredi soir qu'il n'avait aucune raison de croire que les pick-up électriques déjà utilisées par des clients étaient affectées par ce problème de batterie.

