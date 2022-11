Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ford: annonce un rappel sur 518 993 véhicules aux USA information fournie par Cercle Finance • 25/11/2022 à 13:04









(CercleFinance.com) - Ford Motor Company appelle les propriétaires de Bronco Sport et Escapes avec moteurs 3 cylindres de 1,5 L datant de la période 2020-2023 à se rendre chez leur concessionnaire pour inspecter de potentielles fissures dans l'injecteur de carburant.



Lorsque le moteur tourne, un injecteur de carburant fissuré peut provoquer une accumulation de carburant et/ou de vapeur de carburant près des surfaces chaudes, ce qui peut provoquer un incendie, précise le constructeur.



Ford prend des mesures pour minimiser les inconvénients pour les clients, notamment en offrant des facilités afin d'organiser le ramassage, la réparation et le retour des véhicules.



Le rappel concerne 518 993 véhicules aux Etats-Unis.





