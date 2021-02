Ford : annonce un partenariat stratégique avec Google

(CercleFinance.com) - Ford et Google ont annoncé aujourd'hui un partenariat stratégique unique pour 'accélérer la transformation de Ford et réinventer l'expérience du véhicule connecté'.

Ford profitera aussi de l'expérience de Google en matière de données, d'intelligence artificielle (IA) et d'apprentissage automatique (ML) et ce partenariat de 6 ans (qui débutera en 2023) permettra à des millions de futurs véhicules Ford et Lincoln d'être alimentés par Android, avec des applications et des services Google intégrés.

Par ailleurs, afin de stimuler l'innovation continue, Ford et Google créent un nouveau groupe collaboratif, Team Upshift notamment chargé de repousser les limites de la transformation de Ford, ou de générer des expériences clients personnalisées ou de nouvelles opportunités en s'appuyant sur les data.

'Alors que Ford poursuit la transformation la plus profonde de son histoire avec l'électrification, la connectivité et l'auto-conduite, la réunion de Google et Ford crée une centrale d'innovation capable d'offrir une expérience supérieure à nos clients et de moderniser notre entreprise', a commenté Jim Farley, le p.d.-g. de Ford.