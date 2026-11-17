Le constructeur automobile américain a annoncé aujourd'hui que son vice-président, John Lawler, prendra sa retraite à compter du 1er janvier 2027, mettant un terme à une carrière de plus de trente ans au sein du groupe.

Au cours de ses trois décennies chez Ford, John Lawler a occupé des fonctions financières internationales au Japon, en Europe et en Asie-Pacifique, ainsi que des postes de direction en Chine, dans les véhicules autonomes et les partenariats de mobilité. Nommé directeur financier en 2020, il était devenu vice-président en 2024, supervisant notamment la stratégie, les alliances et le développement d'entreprise.

Saluant sa rigueur financière et son leadership, le président exécutif Bill Ford et le directeur général Jim Farley ont souligné sa contribution déterminante dans l'accompagnement des transformations du groupe.

À compter du 1er janvier 2027, Ford a choisi de ne pas remplacer le poste de vice-président et répartira ses responsabilités actuelles entre trois dirigeants afin d'assurer la continuité opérationnelle : Awenate Cobbina, PDG de Michigan Central, sera directement rattaché au président exécutif Bill Ford, Jim Baumbick, président de Ford Europe, reportera au PDG Jim Farley. Quant à Dave Carroll, le président de Ford Energy, il sera également rattaché à Jim Farley.