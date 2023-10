Ford annonce la suppression de 495 postes

(AOF) - Ford a annoncé vendredi son intention de supprimer 495 postes supplémentaires dans l'Ohio et le Michigan en invoquant l'impact de la grève des salariés représentés par le syndicat des travailleurs américains de l'automobile United Auto Workers. Le syndicat a par ailleurs annoncé avoir obtenu de General Motors l’engagement d’inclure dans l'accord-cadre national la production de batteries pour véhicules électriques. « C'est un signe clair que notre grève ‘Stand Up’ fonctionne » commente la centrale syndicale.

