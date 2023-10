Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ford: accord de principe trouvé avec le syndicat UAW information fournie par Cercle Finance • 26/10/2023 à 11:41









(CercleFinance.com) - Ford a confirmé mercredi soir avoir trouvé un accord de principe avec le syndicat United Auto Workers (UAW), laissant entrevoir une fin de la grève qui touche certaines de ses usines depuis plus d'un mois et demi.



Le constructeur automobile n'a pas détaillé les termes de cette nouvelle convention collective, mais l'UAW évoque sur son site Internet des hausses des salaires généralisées de l'ordre de 25%.



En tenant compte de l'ajustement au coût de la vie (COLA), la revalorisation salariale pourrait dépasser 30%, soit une rémunération de plus de 40 dollars l'heure, ajoute l'UAW.



Le projet d'accord, qui doit encore être ratifié par les membres du syndicat, devrait permettre un retour au travail des 20.000 salariés des sites du Kentucky, du Michigan et de Chicago, aujourd'hui à l'arrêt.



Des conventions similaires doivent encore être trouvées chez Stellantis et GM.





Valeurs associées FORD MOTOR Euronext Paris 0.00% FORD MOTOR NYSE -12.37%