Ford : accélère ses investissements dans l'électrification

(CercleFinance.com) - Ford entend poursuivre et amplifier sa transition vers l'électrification et le développement des batteries avec un investissement de plus de 30 milliards de dollars d'ici 2025, a-t-il annoncé aujourd'hui, à l'occasion d'une réunion d'investisseurs, baptisée 'Delivering Ford +'

Selon Ford, près de 40% du volume mondial de ses véhicules seront entièrement électriques d'ici 2030.

Le constructeur profitera également de cette journée pour détailler les domaines prioritaires du plan 'Ford+', un plan traitant aussi bien de la relation client que du leadership dans les véhicules électriques ou des services connectés.

Selon Jim Farley, directeur général de Ford ce plan constitue la plus grande opportunité de croissance et de création de valeur depuis qu'Henry Ford a commencé à partir du modèle T. 'Et nous allons attraper cette opportunité à deux mains', assure le responsable.

Enfin, Ford compte aussi annoncer la création de Ford Pro, une entreprise mondiale de services et de distribution de véhicules dédiée aux clients commerciaux et gouvernementaux. Ted Cannis en a été nommé directeur général.