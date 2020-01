Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ford : a vendu 1,3 million de véhicules en Europe en 2019 Cercle Finance • 17/01/2020 à 12:11









(CercleFinance.com) - Le groupe Ford annonce ce vendredi avoir vendu 1.331.300 véhicules en Europe en 2019, une performance en retrait de -1,4% par rapport à l'année 2018. Le groupe revendique une part de marché totale de 7,4%, en baisse de -0,2 point par rapport à l'année précédente. Il s'agit notamment de la meilleure année de la gamme Ranger, avec 52.500 véhicules vendus. 'Cette décennie verra des changements majeurs dans l'industrie automobile. Chez Ford, nous adoptons l'électrification et aurons 14 véhicules électrifiés cette année', commente Roelant de Waard, VP marketing, sales et services pour Ford Europe.

Valeurs associées FORD MOTOR Euronext Paris 0.00% FORD MOTOR NYSE -0.16%