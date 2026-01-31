Ford a discuté avec le Chinois Xiaomi d'un partenariat pour les véhicules électriques, selon le FT

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Ford F.N a engagé des discussions avec le fabricant de véhicules électriques Xiaomi 1810.HK en vue de former une coentreprise pour fabriquer des VE aux Etats-Unis, a rapporté samedi le Financial Times, citant des personnes familières avec le dossier.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information.