Ford a discuté avec le Chinois Xiaomi d'un partenariat pour les véhicules électriques, selon le FT
information fournie par Reuters 31/01/2026 à 19:28

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Ford F.N a engagé des discussions avec le fabricant de véhicules électriques Xiaomi 1810.HK en vue de former une coentreprise pour fabriquer des VE aux Etats-Unis, a rapporté samedi le Financial Times, citant des personnes familières avec le dossier.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information.

Valeurs associées

FORD MOTOR
13,875 USD NYSE -0,86%
XIAOMI CORP RG-B
3,820 EUR Tradegate -2,04%
