Ford a discuté avec le Chinois Xiaomi d'un partenariat pour les véhicules électriques, selon le FT

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Ford F.N a engagé des discussions avec le fabricant de véhicules électriques Xiaomi 1810.HK en vue de former une coentreprise pour fabriquer des VE aux Etats-Unis, a rapporté samedi le Financial Times, citant des personnes familières avec le dossier.
Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information.
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer