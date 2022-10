Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ford: a choisi sa future directrice financière information fournie par Cercle Finance • 31/10/2022 à 17:05









(CercleFinance.com) - Ford annonce le départ à la retraite, le 1er décembre, de Brian Schaaf, son directeur financier, trésorier et vice-président exécutif en charge de la Stratégie, après une carrière de 33 années passées chez Ford Motor Company et Ford Credit.



Parallèlement, le constructeur annonce la nomination d'Eliane Okamura afin de succéder à Brian Schaaf dès le 1er décembre.



Depuis mars 2021, Eliane Okamura travaille comme directrice de la stratégie automobile, des risques et de la finance agile au sein du 'Ford's Treasury Team'.





Valeurs associées FORD MOTOR Euronext Paris 0.00% FORD MOTOR NYSE +0.79%