Ford : -26,1% de ventes en Chine en 2019

(CercleFinance.com) - Ford et ses co-entreprises en Chine indiquent avoir vendu 567.854 véhicules en Chine en 2019, un nombre en baisse de 26,1%, dont 146.473 sur le seul quatrième trimestre, en repli de 14,7% en comparaison annuelle. 'Si nos ventes ont décliné principalement sur le segment valeur, la baisse a continué de ralentir au second semestre et a vu la stabilisation de nos parts sur les segments haut-à-premium', commente Anning Chen, CEO de Ford Greater China. 'La pression de l'environnement externe et la tendance baissière des volumes du secteur continueront en 2020 et nous ferons davantage d'efforts dans le renforcement de notre gamme de produits pour limiter la pression externe', poursuit-il.

Valeurs associées FORD MOTOR Euronext Paris 0.00% FORD MOTOR NYSE -0.27%