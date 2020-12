Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ford : -21% de ventes aux Etats-Unis en novembre Cercle Finance • 02/12/2020 à 16:02









(CercleFinance.com) - Ford annonce avoir vendu un peu plus de 149.900 véhicules aux Etats-Unis sur le mois de novembre 2020, un nombre en baisse de 20,9% en comparaison avec la même période en 2019, dont des ventes au détail en contraction de 16,7%. Le constructeur automobile met toutefois en avant 'une progression de 7,5% des ventes pour Super Duty, un gain de 21,9% pour Explorer, une hausse de 13,9% pour Transit Van ainsi que des gains de parts de marché au détail pour Lincoln Aviator'.

Valeurs associées FORD MOTOR Euronext Paris 0.00% FORD MOTOR NYSE -0.43%