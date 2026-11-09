Football : Saputo lance le processus de vente du club de la MLS, le CF Montréal

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(Ajout de détails et de citations dans les paragraphes 2 à 10)

Joey Saputo, propriétaire du CF Montréal, a lancé lundi un processus de vente du club de Major League Soccer, tout en affirmant son engagement à faire en sorte que l'équipe reste dans la ville canadienne.

Cette décision marque la fin de l'implication de longue date de la famille Saputo au sein du club, fondé en 1992 par l'homme d'affaires canadien . Anciennement connu sous le nom d'Impact de Montréal, le club a rejoint la MLS en 2012.

Les changements fréquents d’entraîneurs et les mauvais résultats ont marqué une période difficile pour le CF Montréal, qui a conclu ce week-end sa pire saison de son histoire, terminant à la dernière place de la Conférence Est de la MLS avec six victoires, 20 défaites et huit nuls.

« Nous estimons que le moment est venu d’entamer le processus de recherche d’un nouveau propriétaire pour le CF Montréal », a déclaré M. Saputo lors d’une conférence de presse à Montréal. « Quand quelque chose fait partie de votre vie depuis si longtemps, la décision de s’en séparer est prise avec beaucoup d’émotion.

« Cette décision n’est ni motivée par l’urgence ni dictée par les circonstances. Elle résulte d’une réflexion mûrement pesée sur notre situation actuelle et, surtout, sur les opportunités qui s’offrent au club. »

Si M. Saputo a précisé qu’il privilégiait la recherche d’un acquéreur local garantissant le maintien du club à Montréal, il n’a toutefois pas exclu un déménagement, affirmant qu’il ne « braderait pas le club au point de le céder pour presque rien ».

« Si quelqu’un en a les moyens, et j’ai le sentiment qu’il en a les moyens, alors j’aimerais beaucoup que ce club reste ici et continue à bâtir sur ce que nous avons accompli », a déclaré M. Saputo.

« Mais si ce n’est pas le cas, et qu’une offre de délocalisation du club est faite, en accord avec la Major League Soccer et ses ambitions, alors oui, c’est là qu’il ira. »

L’une des trois équipes canadiennes de la MLS, le CF Montréal occupait la dernière place du classement Forbes 2026 des équipes de la MLS, avec une valeur estimée à 440 millions de dollars.

Dans un communiqué de presse, le club a indiqué que la priorité était d’offrir « aux bons investisseurs québécois l’opportunité de se manifester, avec les ressources et l’engagement nécessaires pour soutenir le succès à long terme du club ».