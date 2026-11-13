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Football-Pochettino va quitter la sélection américaine pour succéder à Carrick sur le banc de Manchester United
information fournie par Reuters 13/11/2026 à 13:35

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Coupe du monde de la FIFA 2026 - Seizièmes de finale - États-Unis contre Bosnie-Herzégovine

Coupe du monde de la FIFA 2026 - Seizièmes de finale - États-Unis contre Bosnie-Herzégovine

PARIS, 13 novembre (Reuters) - L'Argentin Mauricio Pochettino va succéder ‌à Michael Carrick au poste d'entraîneur de Manchester United après encore deux matches à ​la tête des États-Unis, ont annoncé vendredi le club anglais et la sélection américaine.

"Mauricio Pochettino a accepté de devenir entraîneur de l'équipe masculine de Manchester United à partir du ​18 novembre", a déclaré le club de Premier League dans un communiqué.

"Le club a conclu un accord avec ​la Fédération américaine de football pour que ⁠Mauricio et son staff soient libérés une fois leurs responsabilités à la tête ‌de l'équipe nationale masculine des États-Unis achevées."

Dans le même temps, la Fédération américaine de football a annoncé dans un communiqué que "Pochettino et son ​staff dirigeront l'équipe lors de ‌ses prochains matches contre Haïti, les 14 et 17 novembre".

Le ⁠technicien de 54 ans était sélectionneur des États-Unis depuis septembre 2024 avec en ligne de mire la Coupe du monde 2026 organisée sur le sol américain. Après avoir emmené ⁠la sélection jusqu'en ‌huitièmes de finale, où elle a été éliminée par la Belgique (4-1), Mauricio ⁠Pochettino avait prolongé en août dernier son contrat jusqu'au Mondial 2030.

"L'opportunité de représenter ‌l’écusson des États-Unis a été l’un des plus grands honneurs de ma ⁠carrière", a-t-il déclaré dans le communiqué publié par la Fédération américaine. "Vous ⁠aurez toujours une ‌place particulière dans nos cœurs, et nous continuerons à soutenir les équipes chaque fois qu’elles ​entreront sur le terrain."

Au lendemain de la ‌mise à l'écart de Michael Carrick, Mauricio Pochettino retrouve à Manchester United un championnat qu'il connaît bien pour ​avoir entraîné Southampton, Tottenham et Chelsea.

Également passé par le Paris Saint-Germain de janvier 2021 à juillet 2022, remportant la Ligue 1, la Coupe de France et ⁠le Trophée des champions, l'Argentin devra remettre sur les rails une équipe mancunienne en crise.

Manchester United, co-détenteur avec Liverpool du nombre record - 20 - de titres de champion d'Angleterre, est actuellement 18e et premier relégable de Premier League après dix journées et 17e de Ligue des champions. Les Red Devils n'ont gagné aucun de leurs huit derniers matches ​de championnat.

(Rédigé par Vincent Daheron)

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