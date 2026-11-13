Football : Pochettino va quitter l'équipe américaine pour prendre les rênes d'un Manchester United en difficulté

Mauricio Pochettino quittera son poste de sélectionneur de l'équipe nationale américaine pour prendre les rênes de Manchester United, ont annoncé vendredi les deux parties. L'Argentin succédera à Michael Carrick à la tête du club de Premier League, qui se trouve actuellement en zone de relégation.

Pochettino dirigera les États-Unis lors de leurs prochains matchs de quarts de finale contre Haïti dans le cadre de la Ligue des nations de la CONCACAF avant de rejoindre Manchester United, a indiqué la Fédération américaine de football.

« Le club est parvenu à un accord avec la Fédération américaine de football pour que Mauricio et son staff soient libérés de leurs fonctions à l'issue de leur mission avec l'équipe nationale masculine des États-Unis », a déclaré Manchester United dans un communiqué.

Manchester United a précisé que Pochettino prendrait ses fonctions le 18 novembre, les médias britanniques indiquant qu’il avait signé un contrat jusqu’en 2029.

Son premier match à la tête de l'équipe sera un véritable test décisif face à son rival Liverpool, à Anfield, le 22 novembre.

À 54 ans, il arrive à Old Trafford alors que Manchester United n’a remporté qu’une seule victoire et totalisé huit points en dix matches de Premier League. Le club occupe la 18e place du classement, avec un point d’avance sur Crystal Palace, dernier du classement.

Manchester United n’a remporté que trois de ses 15 matchs toutes compétitions confondues et connaît son pire début de saison en championnat depuis quatre décennies.

Le départ de Carrick fait suite à un match nul 4-4 à domicile face à Aston Villa, deux semaines après une humiliante défaite 3-0 à domicile contre Bournemouth , qui avait amené les supporters à s'interroger sur l'orientation prise par le club.

RETOUR AU FOOTBALL DE CLUB

Pochettino fait son retour dans le football de club après deux ans à la tête de l'équipe nationale masculine des États-Unis, où il a mené les co-organisateurs de la Coupe du monde 2026 jusqu'aux huitièmes de finale avant que leur parcours ne s'achève par une défaite face à la Belgique .

« Avoir eu l’opportunité de représenter les couleurs des États-Unis a été l’un des plus grands honneurs de ma carrière », a déclaré Pochettino dans un communiqué.

« Nous sommes extrêmement reconnaissants envers les joueurs pour leur engagement, envers les supporters pour leur confiance, et envers la Fédération pour avoir toujours soutenu notre staff et créé les opportunités nécessaires pour influencer la culture du football dans ce grand pays.

« Il y a un immense talent dans le vivier américain, des équipes de jeunes jusqu’à l’équipe nationale, et c’est l’une des raisons pour lesquelles nous avons tant confiance en l’avenir du football américain.

« Vous occuperez toujours une place particulière dans nos cœurs, et nous soutiendrons les équipes chaque fois qu’elles entreront sur le terrain. »

Selon les médias britanniques, Manchester United devrait verser une indemnité de 10 millions de dollars pour libérer Pochettino de son contrat avec US Soccer, qui devait courir jusqu’à la Coupe du monde 2030.

POCHETTINO HÉRITE D’UNE ÉQUIPE EN MANQUE DE CONFIANCE

Pochettino hérite d’ un effectif constitué à grands frais, mais en manque de confiance et d’identité, les supporters ayant hué les joueurs à leur sortie du terrain après la défaite contre Bournemouth.

Il a auparavant entraîné Southampton avant de faire de Tottenham Hotspur un prétendant régulier au top 4 et de mener le club en finale de la Ligue des champions en 2019.

Ses passages ultérieurs au Paris Saint-Germain et à Chelsea ont donné des résultats mitigés, mais les dirigeants de Manchester United espèrent que son expérience contribuera à stabiliser l’un des clubs les plus scrutés du monde du football.

Pochettino a remplacé l' e Gregg Berhalter au poste de sélectionneur des États-Unis en 2024, après l'élimination de l'équipe dès la phase de poules de la Copa América, et a remporté 21 de ses 35 matches à la tête de la sélection.

Sa carrière d’entraîneur a débuté à l’Espanyol, où il a également passé une décennie en tant que joueur, répartie sur deux périodes, avant de rejoindre Southampton en 2013.