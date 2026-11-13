Football : Pochettino quitte l'équipe américaine pour prendre les rênes de Manchester United

Manchester United a nommé vendredi l'Argentin Mauricio Pochettino au poste d'entraîneur principal après avoir limogé Michael Carrick, alors que le géant de la Premier League se trouve en zone de relégation après avoir connu son pire début de saison depuis quatre décennies.

Pochettino dirigera l'équipe nationale américaine de football lors de ses prochains matchs contre Haïti avant de rejoindre Manchester United, a indiqué la Fédération américaine de football.

« Le club est parvenu à un accord avec la Fédération américaine de football pour que Mauricio et son staff soient libérés de leurs obligations une fois leurs missions avec l’équipe nationale masculine des États-Unis terminées », a déclaré Manchester United dans un communiqué.

À 54 ans, il arrive à Old Trafford alors que Manchester United n’a remporté qu’une seule victoire et totalisé huit points en dix matches de Premier League. Le club occupe la 18e place du classement, avec un point d’avance sur Crystal Palace, dernier du classement.

Manchester United n’a remporté que trois de ses 15 matches toutes compétitions confondues.

Le départ de Carrick fait suite à un match nul 4-4 à domicile face à Aston Villa, deux semaines après une humiliante défaite 3-0 à domicile contre Bournemouth , qui avait amené les supporters à s’interroger sur l’orientation prise par le club.

Pochettino fait son retour dans le football de club après deux ans à la tête de l’équipe nationale masculine des États-Unis, qu’il a menée jusqu’aux huitièmes de finale de la Coupe du monde avant que leur parcours ne s’achève par une défaite face à la Belgique .

« Avoir eu l’occasion de représenter les États-Unis a été l’un des plus grands honneurs de ma carrière », a déclaré Pochettino dans un communiqué.

« Nous sommes extrêmement reconnaissants envers les joueurs pour leur engagement, envers les supporters pour leur confiance, et envers la Fédération pour avoir toujours soutenu notre équipe technique et créé les opportunités nécessaires pour influencer la culture du football dans ce grand pays.

« Il y a un immense talent dans le vivier américain, des équipes de jeunes jusqu’à l’équipe nationale, et c’est l’une des raisons pour lesquelles nous avons tant confiance en l’avenir du football américain.

« Vous occuperez toujours une place particulière dans nos cœurs, et nous soutiendrons les équipes chaque fois qu’elles entreront sur le terrain. »

Les médias britanniques ont rapporté que Manchester United devrait verser une indemnité substantielle pour libérer Pochettino de son contrat avec US Soccer, qui devait courir jusqu’à la Coupe du monde 2030.

Il hérite d’un effectif constitué à grands frais, mais qui manque de confiance et d’identité, les supporters ayant hué les joueurs à leur sortie du terrain après la défaite contre Bournemouth.

Pochettino a auparavant entraîné Southampton avant de faire de Tottenham Hotspur un prétendant régulier au top 4 et de le mener en finale de la Ligue des champions en 2019.

Ses passages ultérieurs au Paris Saint-Germain et à Chelsea ont donné des résultats mitigés, mais les dirigeants de Manchester United espèrent que son expérience contribuera à stabiliser l’un des clubs les plus scrutés du monde du football.

Pochettino a remplacé Gregg Berhalter au poste de sélectionneur des États-Unis en 2024, après l'élimination de l'équipe dès la phase de poules de la Copa América, et a remporté 21 de ses 35 matches à la tête de la sélection.

Sa carrière d’entraîneur a débuté à l’Espanyol, où il a également passé une décennie en tant que joueur, répartie sur deux périodes, avant de rejoindre Southampton en 2013.