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Football: Manchester United se sépare de son entraîneur Michael Carrick
information fournie par Reuters 12/11/2026 à 12:11

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Michael Carrick applaudit les supporters après le match au Hill Dickinson Stadium, Liverpool

Michael Carrick applaudit les supporters après le match au Hill Dickinson Stadium, Liverpool

12 novembre (Reuters) - Manchester United ‌a confirmé jeudi le départ de son entraîneur ​Michael Carrick en raison d'un début de saison cauchemardesque.

"Après un début de saison décevant, le club ​est parvenu à la conclusion extrêmement difficile qu'un changement est ​nécessaire pour atteindre nos ⁠ambitions", écrit Manchester United dans un communiqué.

Le club ‌mancunien est actuellement 18e et premier relégable de Premier League après dix journées ​et 17e ‌de Ligue des champions. Les Red Devils ⁠n'ont gagné aucun de leurs huit derniers matches de championnat.

"Le club souhaite nommer un successeur permanent ⁠le plus ‌rapidement possible", précise Manchester United.

Ancien milieu de ⁠terrain emblématique du club, Michael Carrick avait ‌été nommé en janvier dernier pour ⁠succéder au Portugais Ruben Amorim. Vainqueur de ⁠12 de ‌ses 17 premiers matches en poste, il avait ​mené United à la ‌troisième place du championnat, qualificative pour la Ligue des champions.

Il avait ​alors été prolongé jusqu'en 2028.

Mais le début de l'exercice en cours a été ⁠catastrophique avec seulement trois victoires toutes compétitions confondues. Le match nul accroché in extremis à Aston Villa (4-4), dimanche, ne lui a pas permis de prolonger l'aventure.

(Rédigé par Vincent Daheron, édité par ​Benoit Van Overstraeten)

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