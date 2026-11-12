Football-Manchester United se sépare de son entraîneur Michael Carrick

Manchester United a confirmé jeudi le départ de son entraîneur Michael Carrick en raison d'un début de saison cauchemardesque.

"Après un début de saison décevant, le club est parvenu à la conclusion extrêmement difficile qu'un changement est nécessaire pour atteindre nos ambitions", écrit Manchester United dans un communiqué.

Le club mancunien est actuellement 18e et premier relégable de Premier League après dix journées et 17e de Ligue des champions . Les Red Devils n'ont gagné aucun de leurs huit derniers matches de championnat.

"Le club souhaite nommer un successeur permanent le plus rapidement possible", précise Manchester United.

Ancien milieu de terrain emblématique du club, Michael Carrick avait été nommé en janvier dernier pour succéder au Portugais Ruben Amorim. Vainqueur de 12 de ses 17 premiers matches en poste, il avait mené United à la troisième place du championnat, qualificative pour la Ligue des champions.

Il avait alors été prolongé jusqu'en 2028.

Mais le début de l'exercice en cours a été catastrophique avec seulement trois victoires toutes compétitions confondues. Le match nul accroché in extremis à Aston Villa (4-4), dimanche, ne lui a pas permis de prolonger l'aventure.

(Rédigé par Vincent Daheron, édité par Benoit Van Overstraeten)