Football-Manchester United se sépare de son entraîneur Amorim
information fournie par Reuters 05/01/2026 à 11:28

Manchester United a annoncé lundi qu'il démettait le Portugais Ruben Amorim de ses fonctions d'entraîneur, un an et deux mois après sa nomination et au lendemain de son match nul contre Leeds (1-1).

"Les dirigeants de Manchester United, qui occupent la sixième place de la Premier League, ont décidé à contrecœur que c'était le bon moment de procéder à un changement. Cela donnera à l'équipe les meilleures chances de terminer le plus haut possible en Premier League", a déclaré le club dans un communiqué.

United occupe la sixième place du classement, à 17 points du leader Arsenal.

(Rédigé par Chiranjit Ojha à Bangalore, version française Vincent Daheron, édité par Blandine Hénault)

Valeurs associées

MANCHESTER UTD-A
15,780 USD NYSE -0,85%
A lire aussi

  • LAGARDERE : Peu de risque à moyen terme
    LAGARDERE : Peu de risque à moyen terme
    information fournie par TEC 05.01.2026 11:48 

    SYNTHESE Le MACD est négatif, mais il se situe au-dessus de sa ligne de signal : la tendance est en train de changer. Maintenant, le MACD doit franchir zéro pour que la hausse se poursuive dans les jours à venir. Le RSI est supérieur à 50, cela confirme une bonne ... Lire la suite

  • Un retrait de points pour le LOSC à cause de chants homophobes ?
    Un retrait de points pour le LOSC à cause de chants homophobes ?
    information fournie par So Foot 05.01.2026 11:47 

    On redémarre vachement bien 2026. Samedi, lors du match de Ligue 1 entre Lille et Rennes , une partie des supporters de l’équipe locale a entonné des chants homophobes . À la suite de ces faits, Julien Pontes, porte-parole du collectif Rouge Direct, engagé dans ... Lire la suite

  • ID LOGISTICS GROUP : Les signaux haussiers sont intacts
    ID LOGISTICS GROUP : Les signaux haussiers sont intacts
    information fournie par TEC 05.01.2026 11:42 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques, pour leur part, se trouvent dans la zone de surachat, ... Lire la suite

  • Quand le stade de Schalke 04 accueille du biathlon
    Quand le stade de Schalke 04 accueille du biathlon
    information fournie par So Foot 05.01.2026 11:40 

    Peut-être le seul monde où Johannes Boe peut briller dans un grand stade. Pendant cette trêve hivernale, à la Veltins Arena antre habituel de Schalke 04, le football n’était vraiment pas au goût du jour. Pistes de ski, fine couche de neige, tir à la carabine… c’est ... Lire la suite

