Football-Manchester United se sépare de son entraîneur Amorim

Manchester United a annoncé lundi qu'il démettait le Portugais Ruben Amorim de ses fonctions d'entraîneur, un an et deux mois après sa nomination et au lendemain de son match nul contre Leeds (1-1).

"Les dirigeants de Manchester United, qui occupent la sixième place de la Premier League, ont décidé à contrecœur que c'était le bon moment de procéder à un changement. Cela donnera à l'équipe les meilleures chances de terminer le plus haut possible en Premier League", a déclaré le club dans un communiqué.

United occupe la sixième place du classement, à 17 points du leader Arsenal.

(Rédigé par Chiranjit Ojha à Bangalore, version française Vincent Daheron, édité par Blandine Hénault)