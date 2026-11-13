Football : Manchester United mise sur l'entraîneur américain Pochettino pour tenter de redonner vie à ce géant en déclin

Vendredi, Manchester United s'est tourné vers Mauricio Pochettino pour le sortir de la zone de relégation de la Premier League, confiant l'un des clubs les plus prestigieux du football à un entraîneur à la réputation imposante, mais qui n'a que très peu de trophées à son actif.

Le club de George Best et Bobby Charlton, d’Eric Cantona et David Beckham, n’a plus remporté de titre de champion depuis 2013. Les 20 fois champions d’Angleterre n’ont remporté qu’une seule victoire en 10 matchs de championnat et occupent la 18e place, leur plus mauvaise position à ce stade d’une saison de première division depuis 1986-1987.

Pochettino prendra ses fonctions le 18 novembre après un passage à la tête de la sélection américaine, et dirigera les États-Unis lors de leurs prochains quarts de finale contre Haïti dans le cadre de la Ligue des nations de la CONCACAF avant de rejoindre Manchester United.

« Peu d’opportunités comme celle de Manchester United se présentent au cours d’une carrière et, bien sûr, quand cela arrive, il est difficile de refuser », a déclaré Pochettino, visiblement ému, aux journalistes.

« D’une certaine manière, c’est une décision très triste (de quitter l’équipe des États-Unis) », a-t-il ajouté en essuyant ses larmes.

« Mais d’un autre côté, nous sommes des professionnels, et nous devons aussi regarder vers l’avenir et essayer de trouver la prochaine étape qui permettra de réaliser nos rêves. »

L’entraîneur de 54 ans, qui aurait signé un contrat jusqu’en 2029, hérite d’une équipe dont le passé glorieux contraste brutalement avec sa situation actuelle , marquée par le pire début de saison depuis quatre décennies.

Elle n’a remporté que trois de ses 15 matches toutes compétitions confondues et ne devance que d’un point Crystal Palace, lanterne rouge du classement.

LE PARI D’UN CLUB DE PRESTIGE

Pendant des décennies, Manchester United a été le club le plus prestigieux du football anglais, incarnant le prestige, le succès et l’attrait mondial tout en comptant dans ses rangs une pléiade de superstars.

Dix ans après la catastrophe aérienne de Munich de 1958, qui avait coûté la vie à huit joueurs de Manchester United alors que l’équipe rentrait d’un match de Coupe d’Europe à Belgrade, Charlton, survivant de l’accident, et Best, l’ailier nord-irlandais au talent fulgurant et icône des années soixante, ont marqué à Wembley, permettant à United de battre Benfica et de devenir le premier club anglais à remporter le trophée.

Cette soirée a conquis le cœur des supporters de Manchester United à travers le monde, forgeant un lien émotionnel avec le club que la légendaire équipe du triplé de 1999 ne ferait que consolider par la suite.

Mais ses récentes difficultés ont poussé United à rechercher la stabilité plutôt que la gloire, et la nomination de Pochettino représente un pari calculé sur un entraîneur dont les équipes ont souvent impressionné sans pour autant remporter régulièrement de grands trophées.

L'effectif de Manchester United a été constitué à grands frais, mais il manque de confiance et d'identité, les supporters ayant même hué les joueurs à leur sortie du terrain après leur récente défaite face à Bournemouth.

Il devra également faire face à la pression inhérente à l’un des postes les plus en vue du football mondial, son premier match à la tête de l’équipe constituant un test décisif face à son rival, Liverpool, à Anfield, le 22 novembre.

UNE IDENTITÉ FOOTBALLISTIQUE DISTINCTE

Pochettino a fait ses preuves dans la formation de jeunes talents, la construction d’équipes compétitives et l’instauration d’une identité footballistique distincte.

Après un premier passage à l’Espanyol, il s’est installé en Angleterre pour se forger une réputation à Southampton en formant une équipe énergique et offensive, avant de connaître son plus grand succès à Tottenham Hotspur.

Pochettino a transformé le club londonien en un prétendant régulier à la qualification pour la Ligue des champions et l’a même mené jusqu’en finale en 2019, mais ses passages ultérieurs au Paris Saint-Germain et à Chelsea ont donné des résultats mitigés.

Bien qu’il ait remporté le titre de Ligue 1 avec le PSG, il n’a pas réussi à offrir le succès européen auquel aspirait ce club ambitieux et fortuné, tandis que son bref passage à Chelsea s’est également achevé sans trophée majeur.

Un tel bilan contraste avec l’histoire et les ambitions du club d’Old Trafford.

Sous la houlette d’Alex Ferguson, le club a remporté 13 titres de Premier League et deux Ligues des champions, se forgeant ainsi une réputation de club capable d’attirer les meilleurs joueurs et de se battre régulièrement pour les plus grands honneurs.

Mais depuis le départ à la retraite de Ferguson, Manchester United peine à trouver un entraîneur capable de rétablir ce niveau de succès durable.

Les changements répétés d’entraîneurs n’ont guère contribué à résoudre les problèmes structurels et sportifs plus profonds , Carrick en étant la dernière victime en date.

Le départ de Carrick fait suite à un match nul 4-4 à domicile face à Aston Villa, deux semaines après une humiliante défaite 3-0 à domicile contre Bournemouth qui avait conduit les supporters à s'interroger sur l'orientation prise par le club.

Manchester United semble avoir répondu à cette question immédiate, mais cette réponse a un prix. Les médias britanniques ont rapporté que le club devrait verser une indemnité de 10 millions de dollars pour libérer Pochettino de son contrat avec la Fédération américaine de football, qui devait courir jusqu’à la Coupe du monde de 2030.