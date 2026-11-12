Football - Manchester United limoge son entraîneur Carrick alors que le club se trouve en zone de relégation

Manchester United a limogé jeudi son entraîneur Michael Carrick après une longue série sans victoire en Premier League, qui s'est achevée par un match nul 4-4 contre Aston Villa à Old Trafford le week-end dernier , laissant l'équipe en difficulté enlisée dans la zone de relégation.

Sous la houlette de Carrick, United n'a remporté que trois de ses 15 matches toutes compétitions confondues cette saison — dont une seule victoire en championnat —, ce qui le place à la 18e place du classement avec huit points après 10 journées, à un point de la dernière place.

« Après un début de saison décevant, le club est parvenu à la conclusion extrêmement difficile qu’un changement est nécessaire pour réaliser nos ambitions », a déclaré United dans un communiqué publié sur son site web.

Carrick subissait une pression croissante après une défaite 3-0 à domicile face à Bournemouth et l’ancien milieu de terrain de Manchester United semblait attendre l’inévitable après cette défaite, alors que les supporters scandaient son nom tout en huant les joueurs à leur sortie du terrain.

Il avait relégué le capitaine Bruno Fernandes sur le banc contre Bournemouth et ne l’avait pas fait entrer, même lorsque Manchester United avait désespérément besoin d’un sursaut d’inspiration au milieu de terrain; pourtant, le club en difficulté avait accordé une nouvelle chance à Carrick pour relancer sa saison.

Bien qu’il ait réintégré le meneur de jeu dans le onze de départ face à Chelsea à l’issue d’une discussion visant à mettre les choses au clair et qu’il ait évoqué la détermination de l’équipe à redresser la barre, peu de choses ont changé: les Red Devils ont été largement dominés lors de leur défaite 2-0 à Stamford Bridge.

Une victoire 3-2 après avoir été menés face à l’AS Rome en Ligue des champions a brièvement soulagé la pression qui pesait sur Carrick, mais les faiblesses défensives habituelles de Manchester United ont de nouveau été mises à nu lors du match nul 4-4 contre Aston Villa, malgré deux buts inscrits dans le temps additionnel qui ont permis de sauver un point.

LE MANDAT DE CARRICK

Carrick a été nommé à titre intérimaire après le limogeage de Ruben Amorim en janvier, avant de se voir offrir un contrat jusqu’en 2028 après avoir orchestré un revirement de situation au sein de l’équipe.

Sous la houlette de Carrick, Manchester United a remporté 11 de ses 16 premiers matchs, dont des victoires contre Arsenal, Manchester City, Liverpool et Chelsea, ce qui lui a permis de se hisser à la troisième place de la Premier League et de décrocher sa qualification pour la Ligue des champions.

Le technicien de 45 ans s’est toutefois révélé incapable de maintenir cette dynamique en cette nouvelle saison, United n’ayant remporté que des victoires face à Ipswich Town, promu en Premier League, et au Sabah FK, nouveau venu en Ligue des champions, avant d’entamer une série de neuf matchs sans victoire.

Le club a salué le professionnalisme dont Carrick a fait preuve tout au long de son mandat d’entraîneur et a indiqué qu’il s’efforçait de nommer un successeur définitif dès que possible.

Il est finalement devenu une nouvelle victime parmi les entraîneurs d’Old Trafford, après les mandats de David Moyes, Louis van Gaal, José Mourinho, Ole Gunnar Solskjaer, Erik ten Hag et Amorim.

QUELLE SUITE POUR MANCHESTER UNITED?

Carrick devrait être remplacé par Mauricio Pochettino, l'entraîneur de l'équipe nationale masculine des États-Unis, qui aurait accepté de prendre les rênes du poste récemment devenu vacant, selon les médias britanniques.

L'ancien entraîneur de Southampton, Tottenham Hotspur et Chelsea est l'un des anciens entraîneurs les plus estimés de la Premier League.

Manchester United n’a plus remporté le titre de champion d’Angleterre depuis 2013, année où le club a décroché son 20e titre, avant qu’Alex Ferguson ne quitte le club au terme d’un mandat de 27 ans couronné de succès.

Un déplacement redoutable à Anfield pour affronter son rival Liverpool attend Manchester United après la trêve internationale.

Pochettino devrait rester à la tête de la sélection américaine pour les prochains quarts de finale de la Ligue des nations de la CONCACAF, ce qui ne laisserait à l’Argentin que peu de temps pour se préparer à son premier match à l’un des postes les plus exigeants du football anglais.