Football/Ligue des nations-Les Bleus concèdent en Italie la première défaite de l'ère Zidane

L'équipe de France a subi jeudi sa première défaite de l'ère Zinédine Zidane en s'inclinant contre l'Italie (3-1), à Milan, lors de la cinquième journée de la Ligue des nations et devra attendre dimanche pour espérer se qualifier pour les quarts de finale.

Après un premier rassemblement qu'il avait terminé invaincu le mois dernier, avec trois victoires et un match nul contre la "Nazionale" pour sa première au Stade de France, le nouveau sélectionneur ne gardera pas de très bons souvenirs de son retour en Italie, où il a joué de 1996 à 2001 sous le maillot de la Juventus Turin.

Malgré l'ouverture du score de Michael Olise (10e), auteur de son cinquième but sur ses quatre derniers matches en sélection, les Bleus ont été renversés par un doublé de Pio Esposito (26e, 75e) et un but de Davide Frattesi (63e). L'addition aurait même pu être encore plus salée puisque Sebastiano Esposito (60e) a manqué un penalty.

"On a bien entamé le match, les 15 premières minutes ont été bonnes", a analysé le milieu de terrain Rayan Cherki sur TF1. "On a fait ce qu'on avait envie de faire et après, ça a été un match plus compliqué. C'est un match qui va nous permettre de tirer beaucoup d'enseignements."

Alors qu'elle n'avait besoin que d'un nul pour se qualifier en quarts de finale de la Ligue des nations dès jeudi, la France , désormais deuxième à égalité de points (10) avec l'Italie, première, devra patienter jusqu'à dimanche et la réception de la Turquie à Bordeaux pour s'assurer de poursuivre sa route dans la compétition.

L'issue de la soirée était pourtant difficile à deviner en première période, tant les doubles champions du monde ont dominé sous la pluie battante de San Siro.

Si l'équipe de France avait parfois du mal à convertir sa possession en occasions lors du dernier rassemblement, elle en a cette fois-ci eu à profusion malgré les absences sur blessure de son capitaine Kylian Mbappé, de son Ballon d'Or 2025 Ousmane Dembélé ou encore de Marcus Thuram et Maghnes Akliouche.

Le trident offensif, composé de Bradley Barcola, Désiré Doué et Michael Olise, a beaucoup permuté, donnant par moment le tournis à la défense transalpine.

Après trois premières occasions dangereuses, Michael Olise a finalement ouvert la marque, comme au match aller, en profitant d'une grosse erreur de relance de Gianl ui gi Donnarumma pour inscrire sa 12e réalisation avec les Bleus.

L'attaquant du Bayern Munich a, par la même occasion, mis fin à une série de huit matches consécutifs sans le moindre but en première période pour l'équipe de France.

"MOINS BIEN DÉFENSIVEMENT"

Les hommes de Zinédine Zidane auraient mérité de mener à la pause, puisque Bradley Barcola a touché le poteau (35e) d'un Gianluigi Donnarumma décisif par ailleurs (9e, 17e, 58e), tandis que Pio Esposito égalisait contre le cours du jeu.

L'attaquant de l'Inter Milan a converti un centre fort de Nicolo Cambiaghi, qui s'était trop facilement joué de Malo Gusto. Un refrain qui allait se répéter après la pause.

Titularisé en l'absence de Jules Koundé et Pierre Kalulu, le latéral droit de Chelsea a vécu un calvaire. Il a provoqué un penalty pour une faute sur l'inusable Nicolo Cambiaghi que Sebastiano Esposito a complètement manqué (60e).

Mais trois minutes plus tard, Davide Frattesi a donné l'avantage à son équipe sur un centre de l'entrant Federico Dimarco venu de la gauche, le côté défendu par Malo Gusto.

La France, presque inoffensive depuis un deuxième poteau touché, cette fois par Rayan Cherki (52e), a perdu le fil de sa rencontre.

"Il y a eu des moments compliqués, où on n'a pas su réagir", a expliqué Zinédine Zidane sur TF1. "Il ne faut pas qu'on s'affole. On a eu des occasions, beaucoup de possession, on a été un peu moins bien défensivement."

Elle a cédé une troisième fois en concédant un nouveau penalty pour une faute de Dayot Upamecano sur Antonio Vergara à la suite d'un ballon perdu par Adrien Truffert (74e). Pio Esposito n'a, lui, pas manqué le cadre, assurant une première victoire à domicile de l'Italie contre la France depuis 1962.

En fin de rencontre, Zinédine Zidane a tenté d'apporter du sang neuf en offrant une première sélection à Eli Junior Kroupi, Senny Mayulu et Saël Kumbedi. En vain.

Dimanche, un nul sera toujours suffisant face aux Turcs, derniers du groupe 1, pour se qualifier en quarts de finale. Une défaite pourrait même suffire si la Belgique ne l'emporte pas contre l'Italie.

"Il faut vite tourner la page parce qu'on a un match dans trois jours et il va falloir se qualifier. On a envie de terminer premiers du groupe", a prévenu le défenseur central Jérémy Jacquet.

(Rédigé par Vincent Daheron)