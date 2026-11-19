Tous les regards étaient tournés vers le nouvel entraîneur Mauricio Pochettino à son arrivée à Manchester United, chargé de sortir ce club en difficulté de la zone de relégation – et jeudi, un drone aurait lui aussi observé la scène.
L'ancien sélectionneur de l'équipe nationale masculine américaine a pris les rênes de ce club de Premier League cette semaine et a dirigé sa première séance d'entraînement jeudi.
Un supporter a affirmé avoir filmé la séance d'entraînement vue du ciel en faisant voler un drone au-dessus du centre d'entraînement du club, filmant les joueurs pendant qu'ils effectuaient leurs exercices. La vidéo a ensuite été mise en ligne sur YouTube sous le pseudonyme “CC OVERVIEW”.
Reuters n’a pas pu joindre immédiatement Manchester United pour obtenir des commentaires.
Le pilote du drone a déclaré à la BBC que le vol était conforme à la réglementation et que toutes les autorisations et assurances nécessaires étaient en règle.
Pochettino a quitté Cincinnati à bord d’un vol de nuit immédiatement après son dernier match avec les États-Unis mardi, et doit désormais faire face à un test immédiat, Manchester United affrontant Liverpool à Anfield dimanche.(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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