Football : la première séance d'entraînement de Pochettino à Manchester United filmée par un drone

Tous les regards étaient tournés vers le nouvel entraîneur Mauricio Pochettino à son arrivée à Manchester United, chargé de sortir ce club en difficulté de la zone de relégation – et jeudi, un drone aurait lui aussi observé la scène.

L'ancien sélectionneur de l'équipe nationale masculine américaine a pris les rênes de ce club de Premier League cette semaine et a dirigé sa première séance d'entraînement jeudi.

Un supporter a affirmé avoir filmé la séance d'entraînement vue du ciel en faisant voler un drone au-dessus du centre d'entraînement du club, filmant les joueurs pendant qu'ils effectuaient leurs exercices. La vidéo a ensuite été mise en ligne sur YouTube sous le pseudonyme “CC OVERVIEW”.

Reuters n’a pas pu joindre immédiatement Manchester United pour obtenir des commentaires.

Le pilote du drone a déclaré à la BBC que le vol était conforme à la réglementation et que toutes les autorisations et assurances nécessaires étaient en règle.

Pochettino a quitté Cincinnati à bord d’un vol de nuit immédiatement après son dernier match avec les États-Unis mardi, et doit désormais faire face à un test immédiat, Manchester United affrontant Liverpool à Anfield dimanche.