Football : la Confédération asiatique critique la FIFA, portant un coup au projet d'investissement privé

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Réécriture incluant les commentaires de la Confédération asiatique de football (AFC) et ajout de citations)

* Le président de l'AFC fustige la FIFA pour son manque de consultation et réclame un délai supplémentaire

* Il affirme que la proposition doit bénéficier du soutien de toutes les instances régionales

* Le syndicat des joueurs australiens affirme que la FIFA fait pression sur les fédérations membres pour qu’elles adhèrent à la proposition

* Le président de la FIFA, Infantino, souhaite que la proposition soit soumise au vote des fédérations membres

par Ian Ransom

La Confédération asiatique de football (AFC) a condamné jeudi la FIFA pour son manque de consultation concernant son projet visant à faire entrer des investisseurs privés dans la Coupe du monde de football et a exigé un délai supplémentaire pour l'examiner, portant ainsi un coup dur aux espoirs de l'instance dirigeante mondiale defaire adopter cette proposition. Dans une lettre cinglante adressée aux 47 fédérations membres du continent, à laquelle Reuters a eu accès, le président de l’AFC, Cheikh Salman bin Ebrahim Al-Khalifa, a également averti que la proposition ne pourrait jamais aboutir sans le soutien de l’ensemble des blocs régionaux du football, reconnaissant ainsi la farouche opposition de l’Europe.

“L’AFC constate avec une grande inquiétude et une grande déception qu’elle n’a été consultée par la FIFA à aucun niveau avant l’annonce publique de cette proposition, et qu’elle n’a pas non plus reçu d’analyse détaillée, qu’elle soit de nature administrative, financière ou juridique, concernant cette proposition et ses répercussions potentielles, ce qui est tout à fait inacceptable”, a écrit le Bahreïni.

“De plus, l’AFC est profondément préoccupée par le fait que les actions unilatérales de la FIFA semblent ébranler les fondements mêmes du football continental, qui reposent sur la solidarité, la coopération et la transparence.”

Les critiques sans détour de l’AFC accentuent encore la pression sur le président de la FIFA, Gianni Infantino, qui a été le fer de lance de ce projet controversé visant à créer une filiale de 20 milliards de dollars chargée de gérer la Coupe du monde et ses autres événements, tout en proposant des participations minoritaires à des investisseurs privés.

Ce projet a pris au dépourvu les fédérations de football régionales et nationales, et a déclenché une vive réaction de la part de l’UEFA, l’instance dirigeante du football européen, qui l’a catégoriquement rejeté.

La CONCACAF, l’organisation régionale regroupant l’Amérique du Nord, l’Amérique centrale et les Caraïbes, a également critiqué la FIFA cette semaine pour son manque de consultation. Gianni Infantino a proposé aux 211 fédérations membres de la FIFA 40 millions de dollars chacune si elles acceptaient la proposition avant le 19 septembre, dans le cadre d’une enveloppe de 10 milliards de dollars qui serait disponible à partir du 1er janvier 2027.

En cas de rejet, le plan reviendrait au montant de 2,7 milliards de dollars proposé précédemment, soit environ 10 millions de dollars par association membre.

Le cheikh Salman a déclaré que l’AFC était surprise par le calendrier, “alors que de telles décisions ne devraient jamais être prises à la hâte”, et qu’elle se mettrait directement en relation avec la FIFA pour obtenir des éclaircissements supplémentaires.

“L’AFC est fermement convaincue qu’il faut accorder suffisamment de temps pour procéder à une évaluation exhaustive, y compris les vérifications juridiques et de gouvernance appropriées”, a-t-il écrit.

La FIFA n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires de Reuters concernant cette lettre.

MANQUE DE TRANSPARENCE

Infantino a déclaré que la FIFA soumettrait la proposition au vote de ses associations membres (MAs) puis à son Conseil exécutif. Cependant, le cheikh Salman a déclaré qu’il faudrait que les six blocs régionaux la soutiennent.

“Une telle initiative ne pourra aboutir sans le soutien de toutes les confédérations, ce qui n’est pas le cas actuellement”, a-t-il écrit.

Le comité exécutif de la confédération africaine se réunira la semaine prochaine pour évaluer la proposition, tandis que la confédération océanienne, le plus petit bloc régional avec 11 nations membres à part entière, a indiqué qu’elle discuterait de la proposition lors d’une réunion le mois prochain.

L’instance dirigeante sud-américaine, la CONMEBOL, ne s’est pas encore exprimée publiquement. Les organisations de joueurs ont également exprimé leur opposition au projet de la FIFA. La FIFPRO, le syndicat mondial des joueurs , a averti que cette proposition modifierait de manière irréversible les motivations qui sous-tendent les compétitions dans lesquelles les joueurs évoluent et construisent leur carrière. Le syndicat australien des footballeurs s’est joint jeudi à ces critiques , affirmant que l’instance dirigeante faisait pression sur les fédérations membres pour faire adopter la proposition à la hâte, tout en écartant les athlètes et les supporters qui génèrent la valeur des tournois.

“La PFA est préoccupée par le manque de transparence entourant cette proposition et par l’absence de consultation significative avec ceux qui génèrent la valeur que la FIFA cherche à exploiter: les joueurs et les supporters”, a déclaré Professional Footballers Australia dans un communiqué.

“À une époque où le football a désespérément besoin de plus de transparence, de responsabilité et de bonne gouvernance, des propositions d’une telle importance soulèvent des questions quant à savoir par qui ce sport est géré et dans l’intérêt de qui. Ces tournois ne devraient pas être à vendre.”