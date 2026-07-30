Football : l'UEFA vote en faveur d'un boycott de la Coupe du monde en raison des projets de cession de parts de la FIFA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Reprise de l'article avec la déclaration de l'UEFA)

* L'UEFA vote en faveur du boycott des tournois de la FIFA

* Le président de l'AFC fustige la FIFA pour son manque de consultation

* Il estime que la proposition doit bénéficier du soutien de toutes les instances régionales

* Le syndicat des joueurs australiens affirme que la FIFA fait pression sur les fédérations membres pour qu'elles adhèrent au projet

par Ian Ransom

L'UEFA et ses 55 fédérations membres européennes ont voté à l'unanimité jeudi en faveur du boycott de la Coupe du monde et de tous les tournois de la FIFA, en signe de protestation contre le projet de l'instance dirigeante du football mondial de céder une participation à des investisseurs extérieurs. Cette décision spectaculaire fait suite à la publication par la Confédération asiatique de football (AFC) d’une lettre cinglante adressée aux 47 fédérations membres du continent, dans laquelle elle avertissait que la proposition ne pourrait jamais aboutir sans le soutien de l’ensemble des blocs régionaux du football.

« L’UEFA et ses 55 fédérations membres parlent d’une seule voix. Nous rejetons à l’unanimité et sans équivoque la proposition de la FIFA visant à céder des parts de propriété de la Coupe du monde et d’autres compétitions de la FIFA à des investisseurs privés », a déclaré l’UEFA dans un communiqué.

« À la suite des discussions d’aujourd’hui, aucune équipe nationale de l’UEFA ne participera à aucune compétition de la FIFA tant que ces propositions subsisteront, à moins que celle-ci ne soit abandonnée dans son intégralité et que des garanties fermes soient données que la FIFA n’ouvrira plus jamais sa gouvernance ou ses compétitions à la propriété privée. »

L'instance dirigeante du football européen a déclaré que la Coupe du monde n'était pas à vendre et ne pouvait être traitée comme un produit d'investissement ni cédée à des investisseurs privés.

« Il ne s’agit pas seulement d’un échec cuisant en matière de leadership, mais d’un manquement au devoir de la FIFA en tant que gardienne du football mondial », a-t-elle déclaré à propos de cette proposition.

« Dès l’instant où des investisseurs externes acquièrent des participations dans les compétitions de la FIFA, le football change à jamais. Le rendement commercial devient une obligation permanente. Les attentes des investisseurs se transforment en une pression quotidienne. »

L’AFC EXPRIME SA PROFONDE INQUIÉTUDE Le président de l’AFC , le cheikh Salman bin Ebrahim Al-Khalifa, a déclaré que son organisation n’avait été consultée à aucun niveau par la FIFA avant l’annonce publique et a qualifié cette situation, ainsi que l’absence de toute analyse détaillée de la gouvernance, financière ou juridique de la proposition, de « totalement inacceptable ».

«Les actions unilatérales de la FIFA semblent ébranler les fondements mêmes du football continental, qui reposent sur la solidarité, la coopération et la transparence», a ajouté le Bahreïni.

Les critiques sans détour de l’AFC accentuent encore la pression sur le président de la FIFA, Gianni Infantino, qui a été le fer de lance de ce projet controversé visant à créer une filiale de 20 milliards de dollars chargée de gérer la Coupe du monde et ses autres événements, tout en proposant des participations minoritaires à des investisseurs privés.

La CONCACAF, le bloc régional regroupant l’Amérique du Nord, l’Amérique centrale et les Caraïbes, a également critiqué la FIFA pour son manque de consultation. Infantino a proposé aux 211 fédérations membres de la FIFA 40 millions de dollars chacune si elles acceptaient la proposition avant le 19 septembre, dans le cadre d’une enveloppe de 10 milliards de dollars qui serait disponible à partir du 1er janvier 2027.

En cas de rejet, le plan reviendrait à l’offre précédente de 2,7 milliards de dollars, soit environ 10 millions de dollars par association membre.

Infantino a déclaré que la FIFA soumettrait la proposition au vote de ses associations membres (MAs) puis à son Conseil exécutif. Cependant, le cheikh Salman a déclaré qu’il faudrait que les six blocs régionaux la soutiennent.

«Une telle initiative ne pourra aboutir sans le soutien de toutes les confédérations, ce qui n’est pas le cas actuellement», a-t-il écrit.

Le comité exécutif de la confédération africaine se réunira la semaine prochaine pour évaluer la proposition, tandis que la confédération océanienne, le plus petit bloc régional avec 11 nations membres à part entière, a indiqué qu’elle discuterait de la proposition lors d’une réunion le mois prochain.

L’instance dirigeante sud-américaine, la CONMEBOL, ne s’est pas encore exprimée publiquement.

« LES TOURNOIS NE DOIVENT PAS ÊTRE À VENDRE » Les organisations de joueurs ont également exprimé leur opposition au projet de la FIFA. La FIFPRO, le syndicat mondial des joueurs , a averti que cette proposition modifierait de manière irréversible les motivations qui sous-tendent les compétitions dans lesquelles les joueurs évoluent et construisent leur carrière. Le syndicat australien des footballeurs s’est joint jeudi à ces critiques , affirmant que l’instance dirigeante faisait pression sur les fédérations membres pour faire adopter la proposition tout en écartant les athlètes et les supporters qui génèrent la valeur des tournois.

« La PFA est préoccupée par le manque de transparence entourant cette proposition et par l’absence de consultation significative avec ceux qui génèrent la valeur que la FIFA cherche à exploiter: les joueurs et les supporters », a déclaré Professional Footballers Australia dans un communiqué.

« À une époque où le football a désespérément besoin de plus de transparence, de responsabilité et de bonne gouvernance, des propositions d’une telle importance soulèvent des questions quant à savoir par qui ce sport est dirigé et dans l’intérêt de qui. Ces tournois ne devraient pas être à vendre. »

Greg Maffei, ancien directeur général de Liberty Media et conseiller commercial de la FIFA sur ce projet, a déclaré qu’il ne s’agissait pas de « vendre la Coupe du monde » et que l’instance dirigeante conserverait toujours le contrôle majoritaire.

« C’est une tendance qui se généralise dans le monde du sport », a déclaré au Financial Times cet Américain, qui avait supervisé l’acquisition par Liberty Media des droits commerciaux de la Formule 1 en 2017. « C’est quelque chose que toutes sortes de personnes ont déjà fait. »