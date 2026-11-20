Football : Eckert signe un nouveau contrat en tant qu'entraîneur de Southampton jusqu'en 2029, malgré la polémique du « spygate »

L'entraîneur de Southampton, Tonda Eckert, a signé un nouveau contrat jusqu'en 2029, a annoncé vendredi le club de deuxième division, malgré les incertitudes pesant sur son avenir suite à son implication dans le scandale du « spygate ».

Eckert s'est vu infliger une suspension de six semaines avec sursis et une amende de 28.000 £ (36.697 $) après avoir admis avoir autorisé l'observation des séances d'entraînement de trois clubs rivaux du Championship la saison dernière.

La Fédération anglaise de football a inculpé Eckert en juillet, et une commission de régulation indépendante a prononcé ces sanctions à l’issue d’une audience. L’instance dirigeante a confirmé en octobre que la suspension resterait suspendue jusqu’à la fin de la saison 2027-2028.

"Nous avons eu des discussions qui ont débuté il y a quelques semaines, et l’objectif a toujours été clair: faire preuve du même engagement que celui dont nous avons fait preuve au cours des 12 derniers mois", a déclaré Eckert sur le site Internet du club.

"J’en suis très reconnaissant. Nous avons entamé un parcours qui n’en est même pas à mi-chemin: il reste encore beaucoup à faire."

Sous la houlette d’Eckert, Southampton est passé de la 21e à la 4e place la saison dernière. Cependant, le club a été exclu de la finale des barrages du Championship et s’est vu retirer quatre points pour la saison 2026-2027 en raison de l’affaire du « spygate ».

Southampton, qui occupe actuellement la septième place du classement du Championship, accueille Derby County samedi.

(1 $ = 0,7630 livre)