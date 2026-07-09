Football/Coupe du monde-Quansah suspendu deux matches, nouveau casse-tête défensif pour l'Angleterre

(Actualisé avec commentaire de la Fédaration anglaise de football)

Le défenseur anglais Jarell Quansah a écopé de deux matches de suspension après son expulsion contre le Mexique en huitièmes de finale de la Coupe du monde, compliquant la tâche du sélectionneur Thomas Tuchel, dont les options en défense sont déjà limitées en raison de blessés.

Jarell Quansah a été expulsé après une intervention de la VAR, l'arbitre ayant estimé qu’il avait effectué un tacle glissé dangereux, les crampons en avant.

La Fédération anglaise de football a déclaré qu'elle n'était pas en mesure de faire appel de cette suspension, sans donner plus de détails.

La sanction de deux rencontres signifie toutefois que Jarell Quansah manquera le quart de finale contre la Norvège, samedi à Miami, ainsi qu’une éventuelle demi-finale en cas de qualification de l’Angleterre.

Le défenseur ne pourra donc rejouer dans ce Mondial que si les Three Lions atteignent la finale.

(Reportage Lori Ewing; version française Zakarya Meliani, édité par Sophie Louet)