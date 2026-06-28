Football/Coupe du monde-Le Canada arrache sa qualification en huitièmes face à l'Afrique du Sud

Le Canada, coorganisateur de la Coupe du monde, est devenu dimanche la première équipe à se qualifier pour les huitièmes de finale en battant l'Afrique du Sud (1-0) grâce à un but inscrit dans le temps additionnel.

Stephen Eustáquio a inscrit le but de la victoire à la 92e minute d'une frappe de l'extérieur de la surface, après que Moïse Bombito a vu sa tentative repoussée sur la ligne avant la pause.

Le Canada affrontera en huitièmes de finale le vainqueur du match entre le Maroc et les Pays-Bas, prévu lundi, lors d'une rencontre qui se disputera samedi à Houston.

(Reportage Mark Gleeson à Atlanta; version française Zakarya Meliani)