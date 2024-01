Foot: Ratcliffe avait fixé à Manchester United un ultimatum au 25 décembre

L'attaquant norvégien de Manchester City Erling Haaland célèbre le premier but de son équipe lors du match retour du groupe B de la Ligue des champions de l'UEFA entre Manchester City et Young Boys au stade Etihad de Manchester, le 7 novembre 2023. ( AFP / OLI SCARFF )

Le futur actionnaire Jim Ratcliffe avait menacé Manchester United de retirer son offre si celle-ci n'était pas retenue avant Noël, révèlent des documents financiers publiés mercredi, un ultimatum concluant puisqu'un accord a été officialisé le 24 décembre.

La semaine précédent Noël, la société représentant ses intérêts, Trawlers Limited, "a donné à Manchester United un délai jusqu'au 25 décembre 2023 pour accepter (sa) meilleure et dernière proposition", relate un texte de la U.S. Securities and Exchange Commission (SEC), l'organisme fédéral de réglementation et de contrôle des marchés financiers.

En d'autres termes, est-il aussi écrit, le milliardaire britannique "pourrait décider de retirer sa proposition si le conseil d'administration n'était pas prêt à aller de l'avant d'ici le 25 décembre 2023".

Ratcliffe a accepté de faire de menues concessions dans la dernière ligne droite, les administrateurs se sont réunis de manière informelle le 22 décembre pour une "discussion approfondie" sur les contours de l'offre, précisent les documents de la SEC.

Les négociations, en cours depuis la première offre déposée en février, ont finalement abouti à un accord entre le patron du groupe pétrochimique Ineos et les propriétaires du club, la famille américaine Glazer, annoncé le 24 décembre.

Celui-ci prévoit une prise de participation de 25% des parts du club anglais pour le groupe Ineos, qui a déboursé 1,25 milliard de livres (environ 1,44 milliard d'euros) et aura "la responsabilité de la gestion" des affaires liées au football, selon Manchester United.

Ratcliffe a fait face à une offre concurrente du cheikh Jassim Ben Hamad Al Thani, président de la Qatar Islamic Bank (QIB). Celui-ci s'est toutefois retiré de la course en octobre 2023.

Le "candidat A", comme il est présenté dans les documents, "n'a pas fourni les habituelles lettres d'engagement de financement", est-il écrit.