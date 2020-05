Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Foot Locker : suspension de dividendes Cercle Finance • 22/05/2020 à 14:05









(CercleFinance.com) - Foot Locker annonce une suspension temporaire de son dividende, à l'occasion de la publication de ses résultats de premier trimestre, marqués par une perte ajustée de 67 cents par action, à comparer à un BPA ajusté de 1,53 dollar un an auparavant. A 1,18 milliard de dollars, le chiffre d'affaires trimestriel du distributeur d'articles de sport a chuté de 43,4%, reflétant l'impact des fermetures de magasins imposées par la pandémie de coronavirus, tandis que sa marge brute a plongé de 10,2 points à 23%.

