Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Foot Locker: relèvement des objectifs annuels information fournie par Cercle Finance • 18/11/2022 à 14:30

(CercleFinance.com) - Foot Locker indique relever ses prévisions de BPA pour l'ensemble de 2022 à entre 4,42 et 4,50 dollars, contre une fourchette-cible précédente qui allait de 4,25 à 4,45 dollars, et attend désormais des ventes en repli de 4 à 5% (et non plus de 6 à 7%).



Le distributeur d'articles de sport a engrangé un BPA de 1,27 dollar sur son troisième trimestre, contre 1,74 dollar sur la même période de 2021, pour des ventes en diminution de 0,7% à 2,17 milliards (mais en hausse de 3,3% hors effets de change).



'Les ventes des magasins comparables ont augmenté de 0,8% par rapport aux niveaux records de l'an dernier, stimulées par la forte demande, les efforts de diversification de la marque et l'amélioration de l'accès à des stocks de haute qualité', ajoute le groupe.