Foot Locker : hausse de 7% du BPA ajusté trimestriel

(CercleFinance.com) - Foot Locker dévoile au titre de son troisième trimestre comptable, un BPA ajusté en progression de 7% à 1,21 dollar, pour un chiffre d'affaires en croissance de 9% à 2,1 milliards (+7,7% à surface comparable). 'Bien que la saison des ventes de rentrée a commencé plus tard que d'habitude en raison des retards liés à la Covid-19, la dynamique s'est renforcée tout au long du trimestre', souligne Richard Johnson, le PDG de la chaine d'articles de sport. S'il se dit bien préparé pour continuer à faire face à la situation, le groupe confirme la suspension de ses objectifs pour l'ensemble de l'exercice en cours, compte tenu de la persistance des incertitudes générées par la pandémie.

