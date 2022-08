Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Foot Locker: entouré après une nouvelle CEO et les résultats information fournie par Cercle Finance • 19/08/2022 à 16:06









(CercleFinance.com) - Foot Locker s'envole de 20% en début de séance, entouré après l'annonce de la nomination de Mary Dillon, ancienne CEO d'Ulta Beauty, comme nouvelle CEO de la chaine d'articles de sport à partir du 1er septembre, en remplacement de Richard Johnson.



'Mary Dillon a connu un grand succès chez Ulta Beauty', souligne John Zolidis chez Quo Vadis Capital, la jugeant 'capable de résoudre les vents contraires évidents auxquels est confronté le groupe et de faire croitre l'activité'.



Cette nomination amène aussi Bank of America à relever sa recommandation sur Foot Locker à 'neutre', avec un objectif de cours porté à 43 dollars, le broker pointant aussi un BPA ajusté supérieur aux attentes, dévoilé par le groupe au titre de son deuxième trimestre.



Ces éléments font passer au second plan des perspectives plus ternes affichées par Foot Locker : pour l'exercice en cours, il n'attend plus qu'un BPA ajusté vers la borne basse d'une fourchette de 4,25-4,45 dollars, au lieu de la borne haute de celle de 4,25-4,60 dollars.





