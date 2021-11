Foot Locker bat le consensus mais les problèmes d'approvisionnement devraient persister

AOF - EN SAVOIR PLUS

Andrew Page, le CEO de Foot Locker, a déclaré: "Nous nous attendons à ce que les contraintes de la chaîne d'approvisionnement mondiale persistent tout au long du quatrième trimestre ; cela dit, nous pensons être positionnés pour la saison des fêtes, avec une dynamique positive et des niveaux de stocks prêts à répondre à la demande des clients."

La marge brute est quant à elle de 34,7%, en hausse de 380 points de base sur un an.

(AOF) - Foot Locker a publié un bénéfice net au troisième trimestre 2021 de 158 millions de dollars, soit 1,52 dollar par action, après un bénéfice de 265 millions, ou 2,52 dollars par action, un an plus tôt à la même époque. Hors éléments exceptionnels, le BPA ressort à 1,93 dollar (+60%), bien au-dessus du consensus FactSet qui le donnait à 1,37 dollar. Les ventes du distributeur d'articles de sport ont progressé de 3,9% à 2,19 milliards de dollars, contre un consensus de 2,15 milliards. A périmètre comparable, elles ont augmenté de 2,2%, alors que les attentes étaient de +0,6%.

