Foot: après Manchester United, Zilliacus convoite l'Inter Milan

L'homme d'affaires finlandais Thomas Zilliacus, candidat surprise et largement inconnu au rachat de Manchester United, s'intéresse désormais à l'Inter Milan, a-t-il assuré dans la presse italienne lundi.

L'homme d'affaires finlandais Thomas Zilliacus, le 27 janvier 1995 à Singapour. ( Lehtikuva / HEIKKI SAUKKOMAA )

"Je suis sérieux, cette semaine ou au plus tard la semaine prochaine, l'actuel propriétaire de l'Inter recevra une offre adéquate pour le rachat du club", a-t-il déclaré dans un entretien publié sur le site internet du quotidien La Repubblica.

Zilliacus assure avoir levé, grâce à "des investisseurs variés, petits et grands, des familles comme des investisseurs institutionnels" dont il n'a pas souhaité révéler les noms et nationalités, 2,5 milliards d'euros pour racheter l'Inter Milan, leader du Championnat d'Italie et finaliste de la dernière Ligue des champions.

L'offre, explique-t-il, sera formulée par "la société XXICenturyCapital qui est basée à Singapour et qui s'intéresse au football et à la mode".

L'Inter Milan, sacré 19 fois champion d'Italie et triple vainqueur de la C1/Ligue des champions, est contrôlé depuis 2016 par le groupe chinois Suning et l'homme d'affaires Steven Zhang.

La magazine Forbes valorise le club italien à 1,03 milliard de dollars (960 M EUR).

Zilliacus est un ancien responsable de Nokia qui affirme avoir bâti sa fortune dans le secteur de la tech en Asie.

Il vit à Singapour où il a créé en 1998 le fonds d'investissement spécialisé dans les nouvelles technologies Mobile FutureWorks (MFW).

La société, non cotée en Bourse, assure être présente dans les réseaux sociaux, les services de paiement en ligne, l'esport, la vidéo en ligne et l'immobilier.

Son offre pour le rachat de Manchester United n'avait pas abouti.

Le fondateur du géant pétrochimique INEOS, le milliardaire britannique Jim Ratcliffe, est sur le point d'acquérir contre le versement d'environ 1,5 milliard de livres (1,7 milliard d'euros) une participation de 25% dans le club anglais, longtemps convoité par le cheikh Jassim Ben Hamad Al Thani, président de la Qatar Islamic Bank.