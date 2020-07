Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Fonds de relance européen-Merkel ne peut garantir qu'un accord sera conclu vendredi Reuters • 13/07/2020 à 19:20









BERLIN, 13 juillet (Reuters) - Angela Merkel a dit lundi ne pas être en mesure de garantir que les Etats membres de l'Union parviendront à un accord sur le fonds de relance européen, lors d'un Conseil qui aura lieu à la fin de la semaine. "Des divergences persistent. Je ne peux pas dire aujourd'hui si nous parviendrons à un accord vendredi", a déclaré la chancelière allemande, lors d'une conférence de presse avec le président du Conseil italien Giuseppe Conte. L'Italie et l'Allemagne sont d'accord sur la structure des propositions de l'UE, a-t-elle ajouté. La réponse à apporter à la crise due au coronavirus a de nouveau mis en lumière des divergences entre les Vingt-Sept, avec d'un côté Paris, Berlin ou Rome qui sont favorables à l'idée de simples transferts budgétaires aux Etats les plus touchés, et, de l'autre, les Etats dits "frugaux" - Autriche, Pays-Bas, Danemark et Suède - qui préfèrent l'option de prêts remboursables. Charles Michel, président du Conseil européen, a estimé mercredi que des négociations étaient encore nécessaires pour parvenir à un accord. (Andreas Rinke, version française Jean-Philippe Lefief, édité par Blandine Hénault)

