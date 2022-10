Foncières : la différenciation en termes de qualité bilancielle sera clef selon Sofidy

À court terme, la moitié des foncières ont des échéances de dettes après 2024 (source sociétés) et l'essentiel de leur endettement est à taux fixe, ce qui signifie que les hausses de taux ne seront pas visibles dans leurs résultats.

(AOF) - Après un recul de 35,1% depuis le début de l’année, le secteur des foncières affiche des niveaux de valorisation qui nous semblent déjà anticiper largement l’accélération encore à venir des hausses de taux, estime Laurent Saint-Aubin, directeur de la gestion Action. La différenciation en termes de qualité bilancielle et de capacité d’imposer durablement l’indexation aux locataires sera clef dans la sélection des valeurs à privilégier. La stabilisation à venir des anticipations de taux longs dans un contexte récessionniste entraînera un rebond du secteur selon Sofidy.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2022 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.