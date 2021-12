Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Foncière Volta réussit un placement obligataire de 16,5 millions d'euros information fournie par AOF • 16/12/2021 à 18:21



(AOF) - Foncière Volta a annonce le succès d'une nouvelle émission obligataire d'un montant de 16,5 millions d'euros portant intérêt au taux de 4,5% l'an et venant à échéance le 20 décembre 2026. Les Obligations 2021 ont été placées en Europe exclusivement auprès d'investisseurs qualifiés dans le cadre d'une offre au public dispensée de l'obligation de publier un prospectus. Elles seront admises aux négociations sur le marché Euronext Access à compter de leur date d'émission prévue pour le 20 décembre 2021.



L'émission des Obligations 2021 a pour objet de refinancer l'emprunt obligataire émis par la Société en deux tranches le 28 décembre 2017 et le 9 février 2018 respectivement, d'un montant nominal total de 21,275 millions d'euros, portant intérêt au taux de 4,75% l'an et venant à échéance le 28 décembre 2022, et de financer la poursuite du développement de la Société.





