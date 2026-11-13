FONCIERE VOLTA : Résultats semestriels 2026

Paris, le 13 novembre 2026. Foncière Volta, société foncière cotée sur le compartiment C d'Euronext à Paris, présente ses résultats semestriels 2026 [1] arrêtés par le Conseil d'Administration réuni le 12 novembre 2026 sous la présidence de Monsieur Jean-Daniel Cohen.

Valeur du patrimoine

La valeur du patrimoine immobilier de Foncière VOLTA est restée stable au premier semestre 2026, à 177,6 M€, grâce notamment à la diversité (nature et localisation) des actifs détenus.

Hors activité de promotion, la valeur des immeubles de placement est également stable, à 160,0 M€.

Post-clôture semestrielle, le Groupe s'est porté acquéreur de 2 nouveaux actifs :

Le Château de La Mercerie, à Magnac-Lavalette-Villars (Charente) ;

L'immeuble Marco Polo, à Clichy (Hauts-de-Seine), au travers de la SCI Marco Polo, détenue à parité (50/50) avec le groupe Distrimo et gérée par Foncière Volta.

Grâce au bénéfice net généré sur la période (voir ci-dessous), l'Actif Net Réévalué de liquidation ressort à 14,04 € par action contre 13,94 € à fin 2025 (+1%).

Structure financière

L'endettement [2] est en très légère progression sur le semestre, à 69,8 M€ (+1,0 M€), faisant ressortir un ratio LTV de 43,63% (+0,6 point). Au 30 juin 2026, l'ensemble des ratios financiers prudentiels (covenants) est respecté.

Post-clôture, le Groupe a engagé plusieurs actions (refinancement, remboursement anticipé, prorogation) visant à restructurer sa dette financière globale. L'objectif de ce plan d'actions toujours en cours est d'allonger la maturité de la dette.

Analyse des résultats

Données consolidées (en k€) S1 2025 S1 2026 Revenus locatifs 4 733 5 119 Résultat opérationnel avant variation de valeur 2 178 2 708 Variation de valeur des immeubles 5 137 -284 Résultat opérationnel 6 080 2 324 Résultat mis en équivalence 1 132 784 Coût de l'endettement financier -2 048 -1 816 Autres produits et charges financières 190 61 Charge d'impôts -1 868 -428 Résultat de l'ensemble consolidé 3 486 925 Résultat net, part du Groupe 3 486 925

Les revenus locatifs du premier semestre 2026 s'établissent à 5,1 M€, en progression de +8,2%. Le taux d'occupation des actifs mis à la location ressort à 87,5% au 30 juin 2026, en raison de la commercialisation en cours de l'immeuble The Light House, à Nanterre (Hauts-de-Seine). Retraité de cet actif, le taux d'occupation est supérieur à 98%.

Cette performance commerciale a permis de faire progresser le résultat opérationnel, avant variation de valeur des immeubles, de 2,2 M€ au premier semestre 2025 à 2,7 M€ au premier semestre 2026.

Le résultat net part du Groupe du premier semestre s'établit à 0,9 M€, contre 3,5 M€ au premier semestre 2025. Cette évolution s'explique principalement par la variation de valeur des immeubles (-0,3 M€ contre +5,1 M€ au premier semestre 2025).

Perspectives

Le groupe continue de travailler pour améliorer la performance de ses actifs et maîtriser ses engagements au regard des échéances futures. Les priorités du second semestre portent sur le refinancement des échéances de décembre 2026 et la commercialisation des surfaces vacantes de l'immeuble The Light House.

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ACTUS finance & communication Jérôme FABREGUETTES LEIB Relations Actionnaires / Investisseurs Tél. : 01 53 67 36 78 foncierevolta@actus.fr

[1] Le rapport financier semestriel est mis à la disposition du public et déposé sur le site de l'Autorité des marchés financiers simultanément à la diffusion de ce communiqué.

[2] Hors comptes courants et endettement de promotion immobilière