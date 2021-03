Foncière Magellan recrute une responsable RSE et Innovation

(AOF) - Foncière Magellan a annoncé récemment de fortes ambitions pour 2021, notamment sur son engagement pour un immobilier durable et responsable. La société de gestion a ainsi débuté l'année par le recrutement de Estelle Vitt, 31 ans, en tant que Responsable RSE et Innovation. Dans le cadre de la Responsabilité Sociétale de l'Entreprise, sa mission principale est l'intégration de la finance et l'immobilier durable dans l'ensemble des métiers et processus, en étroite collaboration avec les entités fonctionnelles, ainsi que les équipes investissements.

Elle travaillera également sur la labellisation ISR des fonds proposés par la société de gestion.

Diplômée de l'école d'ingénieur AgroSup en 2013, Estelle Vitt poursuit son cursus universitaire aux Mines ParisTech. En 2014, elle obtient le Mastère Spécialisé " Ingénierie et Gestion de l'Environnement " et rejoint, pendant un an, l'équipe d'EDF Lab. Responsable Innovation et Développement Durable pendant 6 ans chez Vinci Construction France (Île-de-France, puis Nouvelle-Aquitaine) jusqu'en décembre 2020, Estelle Vitt a également occupé en 2020 la fonction de Responsable Nouvelle-Aquitaine pour la Fondation Vinci pour la Cité.