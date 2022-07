Foncière Magellan nomme un Directeur de l’Asset Management

Bertrand Hoornaert vient de BNP Paribas Real Estate Investment Management (REIM) France, où il a occupé successivement les postes de responsable des arbitrages, d'asset manager et, à partir de janvier 2018, de responsable des opérations value-added.

(AOF) - Désireuse de poursuivre la structuration de ses activités, Foncière Magellan a annoncé la nomination, effective le 30 juin, de Bertrand Hoornaert, 38 ans, en qualité de Directeur de l’Asset Management. Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, Bertrand Hoornaert est amené à piloter, structurer et développer ce pôle Asset Management. Basé à Paris, il est rattaché à Laure Blouin, Directrice du Pôle Immobilier de la société.

