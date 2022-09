Foncière Magellan lance un nouvel OPPCI Immofim 2022

(AOF) - Foncière Magellan a annoncé le lancement d'Immofim 2022 à destination d'une clientèle professionnelle ou assimilée. Ce nouvel OPPCI (Organisme Professionnel de Placement Collectif en Immobilier) est accessible à partir d'un ticket d'entrée de 100 000 euros et vise un TRI de 6% par an (net de frais de gestion).

S'appuyant sur une stratégie mixte qui combine distribution de revenus et création de valeur, il est ouvert à la souscription jusqu'au 3O juin 2024, avec possibilité d'être clôturé par anticipation en cas d'atteinte de l'objectif cible, à savoir une taille cible du fonds de 200 millions d'euros.

Immofim 2022 vise à constituer un portefeuille d'actifs core et core +/value-added (parcs d'activités et immeubles de bureaux en VEFA ou existants) en régions, dans un contexte de marché encourageant pour l'immobilier tertiaire situé dans et autour des grandes métropoles.