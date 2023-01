Foncière Magellan lance un nouveau FPCI engagé dans l’aménagement des territoires

(AOF) - Successeur d’Immoval 2022, le FPCI « Immobilier de Demain » s’adresse lui aussi aux investisseurs professionnels. Basé sur une stratégie multi-assets de création de valeur, il vise la constitution d’un portefeuille de prises de participation en capital dans des opérations immobilières en région.

Le fonds cible à la fois des actifs tertiaires, résidentiels et de portage foncier, existants ou en VEFA et affiche une triple ambition. Celles de soutenir la croissance en région ; augmenter le bien-être des occupants, avec des espaces plus adaptés et plus agréables à vivre et favoriser une croissance durable des territoires, au travers d'une offre immobilière qui répond à des exigences environnementales fortes.

" Visant un horizon d'investissement de 6 ans prorogeables 2 fois un an, ce nouvel FPCI s'appuie sur la dynamique actuelle des métropoles régionales, tout en offrant une réponse à la raréfaction du foncier à l'échelle nationale pour l'immobilier neuf et en accompagnant les promoteurs dans leur volonté de sécuriser leurs fonds propres ", explique la société de gestion.

Le FPCI " Immobilier de Demain " est une solution de capitalisation accessible moyennant un ticket d'entrée de 100 000 euros, ouvert à la souscription depuis le 12 janvier 2023.