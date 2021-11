Foncière Magellan étoffe ses équipes

Guillaume Hilaire travaillait auparavant chez Swiss Life AM en qualité de responsable de la clientèle institutionnelle. Il a, dans le cadre de sa nouvelle fonction, pour mission de gérer la levée et la structuration des fonds institutionnels.

Régis Négrail travaillait auparavant chez dIndosuez Wealth Management où il était en charge de l'offre immobilière. Dans le cadre de sa nouvelle fonction, il est responsable de la promotion de l'offre auprès des banquiers privés et de l'animation des partenariats.

(AOF) - Foncière Magellan renforce ses équipes en recrutant Régis Négrail, 48 ans, en tant que directeur des partenariats banques privées et Guillaume Hilaire, 42 ans, en qualité de directeur du développement institutionnel.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2021 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.