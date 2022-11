Foncière Magellan acquiert 2 nouveaux immeubles pour la SCPI Foncière des Praticiens

(AOF) - Foncière Magellan annonce l’acquisition d’un immeuble à Villiers-sur-Marne et d’un actif à Loos, dans la banlieue lilloise, pour le compte de la SCPI Foncière des Praticiens, créée en 2017 pour l’acquisition d’un patrimoine immobilier de santé. L’immeuble val-de-marnais est loué à 2 locataires, dont un centre médico-dentaire, sur la base de baux commerciaux fermes de 9 ans et son ouverture est prévue en mai 2023. Celui de Loos est situé dans EuraSanté, parc d’activité et pôle d’excellence dédié aux recherches liées aux biotechnologies.