FONCIERE INEA rachète un immeuble de bureaux à Toulouse-Blagnac

(AOF) - Foncière INEA annonce l'acquisition, auprès d'Icade Promotion, du Landing, un immeuble de bureaux situé à Blagnac (31) au sein de la zone aéroportuaire de Toulouse-Blagnac. Il s'agit d'une vente en l'état futur d'achèvement offrant 10 741 mètres carrés et 288 places de parking en infrastructure.

À six minutes à pied seulement de l'aéroport, le Landing est parfaitement desservi par les transports en commun avec une station de tramway - Daurat - au pied de l'ouvrage et une ligne qui dessert d'un côté l'aéroport, à une station, et de l'autre le centre-ville de Toulouse.

Il offre de grands plateaux qui séduisent toujours les grands utilisateurs, mais qui sont aussi divisibles (à partir de 550 mètres carrés). Sa livraison est prévue au premier trimestre 2022.